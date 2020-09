Merkel und Seehofer: 1.500 Flüchtlinge aus Griechenland dürfen kommen

" Wir sind so gut aufgestellt, dass wir von heute auf morgen 150 Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen könnten ", teilte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf dem WDR mit. Bielefeld hat sich dazu bereit erklärt, 100 Menschen aufzunehmen.

Ein Helfer weist Geflüchteten den Weg

Die Stadt rechnet damit, dass es rund ein halbes Jahr dauern wird, bis die Migranten tatsächlich dort ankommen: Zunächst würden sie nach Bochum in die sogenannten Landeserstaufnahmeeinrichtung gebracht - und erst dann in die Erstaufnahmeeinrichtungen in den Städten verteilt, so ein Sprecher.