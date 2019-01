Worum geht es konkret?

Um eine perfide Form des elektronischen Kettenbriefs, mit denen via WhatsApp Kinder verängstigt werden. Eine weibliche Computerstimme sagt da etwa: "Hi, ich bin Nico und bin neun Jahre alt und habe keine Hände mehr und mein Gesicht ist voller Narben und Blut. Schicke dies in 20 Minuten an 20 Leute. Wenn du es nicht tust, wird deine Mutter in fünf Jahren ermordet."

Warum verschickt jemand solche Droh-Kettenbriefe?

"Der einzige Sinn und Zweck ist, möglichst viele Menschen zu verunsichern - so irrsinnig das ist" , sagt WDR -Digitalexperte Jörg Schieb.

Werden über die Kettenbriefe Viren verteilt?

"Viren werden auf diese Art und Weise nicht verbreitet. Es werden auch keine Daten gesammelt. Da kommt derjenige, der diese Nachricht verschickt, nicht dran" , sagt Schieb.

Hat WhatsApp auf dieses nicht neue Phänomen reagiert?