In Frankfurt am Main beginnt am Dienstag (16.06.2020) der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Der Wuppertaler Bundestagsabgeordnete Helge Lindh ( SPD ) wird den Prozess genau beobachten, denn auch er ist seit Jahren Opfer rechtsradikaler Hasskommentare im Netz und bekam schon mehrmals Morddrohungen.

Erst im April wurde sein Wahlkreisbüro angegriffen. Der Kultur- und Innenpolitiker (43) befasst sich unter anderem mit der Integration von Zuwanderern.

WDR : Herr Lindh, was löst der Prozessauftakt in ihnen aus?

"Reichlich Erfahrung mit Beschimpfungen"

Helge Lindh: Man blickt als Zuschauer mit Grusel und Grauen auf diese Tat und tut so, als ob einem selbst das nicht passieren könnte. Aber natürlich besteht so ein Risiko. Ich habe ja reichlich Erfahrungen mit Beschimpfungen, Bedrohungen und Beleidigungen, aber ich habe mir eine gewisse Ignoranz verordnet.