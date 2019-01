Der nächste Blutmond in Sicht

Wer es sehen will, muss diesmal früh aufstehen: Exakt von 5.41 Uhr bis 6.44 Uhr am Montagmorgen (21.01.2019) wird sich der Mond wieder ganz verdunkeln - und sich dabei wohl auch nochmal in einen "Blutmond" verwandeln.

Die Mondphasen während der Finsternis

Die Totale Mondfinsternis entsteht, wenn der Mond in den Schatten eintaucht, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft. Wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond liegt, nimmt der Mond aus unserer Sicht eine rötliche Farbe an. Ein Phänomen, das durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre entsteht.

Supermond am Horizont

Um 5.41 Uhr ist die Mondscheibe völlig vom Erdschatten bedeckt - die Phase der totalen Verfinsterung beginnt. Um 6.12 Uhr ist die Mitte der Finsternis erreicht, ab dann schleicht sich der Erdtrabant langsam wieder aus dem Schatten der Erde hinaus. Um 6.44 Uhr ist die totale Mondfinsternis vorbei.