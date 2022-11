Mondfinsternis: Mit Glück hat NRW Sicht auf den Blutmond

Mit etwas Glück können die Menschen in NRW einen Blick auf den Blutmond erhaschen. In manchen Gegenden kann die gesamte Mondfinsternis gesehen werden, in anderen ist der Mond während der Finsternis im Begriff, auf- oder unterzugehen. Letzteres wird wohl auch in NRW der Fall sein. Hier ist der Mond laut WDR-Wetterexperten von 9 bis 15 Uhr grundsätzlich sichtbar.

Allerdings: Die Voraussetzung sind damit nicht die besten. Es ist hell - und zudem bewölkt. Am Vormittag ist die Bewölkung noch leicht, am Nachmittag nimmt sie zu.

Die totale Mondfinsternis entsteht, wenn der Mond in den Schatten eintaucht, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft. Wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond liegt, nimmt der Mond aus unserer Sicht eine rötliche Farbe an – der so genannte Blutmond. Ein Phänomen, das durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre entsteht.

Gute Bilder vom Mond aufnehmen

Wer ein gutes Bild vom Mond schießen will, sollte ein paar Dinge beachten. Um ein scharfes aber auch gut belichtetes Bild zu bekommen, ist häufig etwas Herumprobieren nötig. Um möglichst wenig Bildrauschen auf dem Foto zu haben, sollte die Lichtempfindlichkeit nicht zu hoch eingestellt werden. Wie stark das Rauschen ausfällt, ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich, eine ISO von 800 ist aber ein guter Richtwert.

Um den Mond dennoch hell genug ablichten zu können, muss daher die Belichtungszeit verlängert werden. Diese kann gut und gerne mehrere Sekunden betragen und verlängert sich zusätzlich, je kleiner die Blende an der Kamera eingestellt wird (was für mehr Tiefenschärfe auf dem Foto sorgt). Viele Smartphones verfügen dafür mittlerweile über einen Nachtmodus in der Foto-App. Damit lässt sich die Belichtungszeit ebenfalls auf mehrere Sekunden einstellen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei der Aufnahme ein Stativ genutzt wird, das auch auf festen Untergrund steht, damit möglichst nichts wackelt. Perfektionisten lösen die Kamera aus diesem Grund auch mit einem Fernauslöser aus oder lassen die Kamera zeitverzögert auslösen – so wird auch ein Wackeln durch den Druck auf den Auslöser verhindert.