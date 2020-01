"Mogelpackung 2019": Kein Käse bei Mirácoli

Bei Mirácoli, dem Nudel-Schnell-Gericht aus dem Hause Mars, wird an allem gespart: an der Sauce, an der Gewürzmischung und am Käse. Nur der Preis ist gleich geblieben - einen gesonderten Hinweis auf den reduzierten Inhalt sucht man auf dem Karton aber vergebens. Das hat Mirácoli jetzt den Titel "Mogelpackung des Jahres 2019" eingebracht, wie die Verbraucherzentrale Hamburg am Dienstag (21.01.2020) bekannt gab.

43.000 Verbraucher stimmten zur Mogelpackung ab

Bei einer Online-Umfrage entfiel mehr als ein Drittel der abgegebenen 43.000 Stimmen auf das Schnellgericht, das seit dem vergangenen Jahr ohne Käse-Päckchen ausgeliefert wird. Zur Wahl standen insgesamt fünf Produkte: Neben Mirácoli auch eine Milka-Schokolade, ein Hipp-Karottensaft, eine Margarine der Marke Rama und Cerealien aus dem Hause Kellogg's.