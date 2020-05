Drohnen retten in Harsewinkel Rehe vor dem Mähdrescher

Der Treffpunkt ist früh. Um fünf Uhr morgens sind sie an einer Wiese nahe Harsewinkel verabredet. Hier soll heute gemäht werden. Sechs Helfer sind dem Aufruf von Rolf Bellmann gefolgt, dem Leiter des Hegerings. " Wir müssen so früh da sein ", sagt Bellmann, " sonst wird es zu warm ". Nur in den kühlen Morgenstunden kann die Wärmebildkamera ihrer Drohne den Unterschied zwischen Körpertemperatur und Boden erkennen.

Drohne mit Wärmebildkamera

Ein solches Gerät hat die Stadt Harsewinkel angeschafft, damit Helfer Rehkitze im hohen Gras aufspüren und sie so vor dem Mähtod bewahren können. Früher haben sie die Wiesen mit Hunden abgesucht, doch das war selten erfolgreich. Rehkitze haben kaum Eigengeruch, selbst ausgebildete Jagdhunde nehmen ihn kaum wahr.

Auch der Versuch, die Jungtiere mit lauten Geräuschen zu vertreiben, funktionierte nicht wirklich. Bei drohender Gefahr drücken sich die Kitze im hohen Gras instinktiv zu Boden, das soll vor natürlichen Fressfeinden wie Füchsen schützen. Für die Landwirte waren sie dadurch beim Mähen allerdings noch schwieriger zu entdecken.