Warum die Wilke-Mitarbeiter geschwiegen haben

WDR: Warum haben die Wilke-Mitarbeiter geschwiegen?

Es gibt mittlerweile drei Todesfälle

Andreas Kampmann: Die Mitarbeiter haben sich nicht getraut. In diesem Betrieb herrschte in den vergangenen Jahren ein System der Angst durch den Geschäftsführer. Keiner wollte sich das antun, den Chef anzuschwärzen. Sie hatten Angst vor Repressalien, wissen nicht, kann man sich überhaupt mit dem Arbeitgeber anlegen und an wen kann man sich wenden?

Hinzu kommt, die Mitarbeiter sehen Kontrolleure, die durch das Haus laufen und sich alles anschauen. Da nichts passiert, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Manche haben vielleicht auch einfach nur resigniert. Übrigens gibt es durchaus Abteilungen in der Produktion, in denen alles korrekt gelaufen ist. Die wussten wirklich nichts davon.

WDR: Die Mitarbeiter stehen jetzt nicht mehr unter dem Druck des Chefs, sondern der Öffentlichkeit. Wie äußert sich das?

Kampmann: Sie sind in ihrer Ehre sehr gekränkt. Es ist ein Makel, für diese Firma gearbeitet zu haben. Manche sagen, wir trauen uns noch nicht mal mehr auf eine Party. Wir werden da schräg angeguckt. Einer erzählte, dass seine Tochter ihn gefragt hätte: Papa, was hast du denn für eine Scheiße gemacht?



Es gibt bei manchen wenig Verständnis für den Mitarbeiter Andreas Fischer, der sich jetzt an die Öffentlichkeit gewandt hat und Interviews gibt. So was gehöre sich doch nicht im Nachhinein. Andere sagen, er habe ja nicht ganz Unrecht.