"Das macht Menschen krank": Positive Reaktionen von Kirchen-Vetretern auf Queer-Kampagne

Das gemeinschaftliche Outing von 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche ist auf viel positive Resonanz gestoßen - auch innerhalb der Kirche. Zuspruch gab es etwa vom Essener Generalvikar Klaus Pfeffer. Verschiedene sexuelle Orientierungen seien Teil der Schöpfung Gottes, sagte er dem Onlineportal domradio.de. " Und das stellt die kirchliche Lehre radikal in Frage. "

Pfeffer räumte ein: " Ich glaube, das müssen wir überwinden um der Menschen willen, weil es unmenschlich ist, wie wir mit diesen Menschen umgegangen sind. " Es dürfe in der katholischen Kirche nicht länger zugelassen werden, " dass wir Menschen dazu zwingen, sich selbst zu verbergen, sich selbst nicht geben zu können, wie sie sind. Das macht Menschen krank ."

Queere Kirchenmitarbeiter outen sich