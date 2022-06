Wie wir mit Trockenheit und Dürre umgehen können

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt viel zu wenig Regen. Die Folgen: Zu trockene Waldböden, zu wenig Wasser für den eigenen Garten, schlechte Ernten in der Landwirtschaft. Wie können wir mit weniger Wasser zurechtkommen? Dazu gibt es gute Ideen aus NRW .

Die Humuswerkstatt

Marius Frey und Lukas Worth leben in Köln und haben sich der Permakultur verschrieben. Diese nachhaltige Anbauweise ahmt im Prinzip die Natur nach. Der Boden soll sich dabei in Ruhe regenerieren können. Besonderes Augenmerk richten sie deshalb in ihrem Betrieb "Humuswerkstatt" auf die Anreicherung ihres Bodens mit bis zu zehn Prozent Humus. Zum Vergleich: Deutsche Ackerböden haben im Schnitt nur zwei Prozent Humusanteil. Solch ein Boden mit geringem Humusanteil hat weniger Speicherfähigkeit und wird bei Starkregen schneller weggeschwemmt.

Größere Wasseraufnahme

Um eine bessere Humus-Schicht zu erreichen, verzichten Frey und Worth komplett auf chemische Düngung und chemischen Pflanzenschutz, auch müssen sie deutlich weniger bewässern. Denn ein humusreicher Boden funktioniert wie ein Schwamm: Er hält Wasser und Nährstoffe für lange Zeit und gibt sie bedarfsgerecht an die Pflanze ab.

Auf ihrem Gelände in Wermelskirchen sorgen sie auch dafür, dass nichts den Boden verdichtet: kein Umgraben, keine schweren Maschinen, sondern nur Handarbeit und Kompost als einziger Dünger. "Wenn man bei uns mit den Händen in die Erde greift, hat man immer mindestens einen Regenwurm in der Hand" , erklärt Lukas Frey nicht ohne Stolz.

Sie sagen, ihr Boden sei widerstandsfähiger - sowohl bei Starkregen als auch bei längerer Trockenheit. In der jetzt dritten Saison seien die Erträge gut. Marius Frey und Lukas Worth werben dafür, dass sowohl Landwirte als auch Gartenbesitzer mehr auf Permakultur mit humusreichen Böden setzen.