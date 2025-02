"Kotfhaufen" von Audi und der Fiat "Trottel"

Neben Touristenbehörden bedenken auch Autohersteller bei der Benennung ihrer neuesten Modelle nicht immer, was die Namen noch für Bedeutungen haben können. Der Audi E-Tron beispielsweise sorgte in Frankreich für Lacher, weil "étron" auf Französisch "Kothaufen" bedeutet. Auch das Audi TT Coupé war kam in Frankreich eher kopflos ("Tête coupé") daher.

Der Fiat Uno wurde in Finnland zum Ladenhüter, weil "Uuno" in der Landessprache übersetzt "Trottel" bedeutet. Auch Mitsubishi hätte bei der Benennung seines E-Autos i-MiEV vielleicht nicht alle Lesarten bedacht. Der japanische Hersteller lag auch beim "Pajero" (Spanisch: Wichser) daneben, weshalb er in Latinoländern als "Montero" unterwegs ist.

Ein missverstandener Werbeslogan-Klassiker war der Spruch " Come in and find out ", mit dem die Parfümieriekette Douglas Anfang des Jahrtausends warb. Viele Kunden übersetzten die Einladung allerdings mit " Komm rein und finde wieder raus ".

