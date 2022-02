Missbrauchsopfer treffen sich in Münster

" Für mich war es fast überwältigend ", sagt Hans Hilling, Rechtsanwalt aus Hamburg und Mit-Organisator des Treffens in Münster. Er ist erschöpft, aber auch erleichtert. Alles sei besser gelaufen als er erwartet hat. 57 Männer und Frauen sind in ein geheim gehaltenes Tagungshaus gekommen. Sie alle haben als Kinder oder Jugendliche sexualisierte Gewalt erlebt - durch Priester oder andere Kirchenmitarbeiter. An diesem Wochenende sind sie aus ganz Deutschland nach Münster gereist, viele mit traurigen Geschichten im Gepäck.

Nach weiteren Opfern gesucht