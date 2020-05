Der Missbrauchsfall von Bergisch-Gladbach ist das größte Verfahren wegen sexueller Gewalt an Kindern in der Geschichte der nordrhein-westfälischen Polizei. Zur Zeit arbeiten unter Führung der Kölner Polizei 120 Beamte in der „Ermittlungsgruppe Berg“.

Mehr als 80 Terrabyte Daten haben die Beamten bei Durchsuchungen in Wohnungen von Verdächtigen gesichert: Videodateien, Fotos und Verläufe von Internetchats. ''Was auf diesem Material zu sehen, zu hören und zu lesen ist, können selbst erfahrene Kripobeamte nur schwer ertragen“ , sagt Michael Esser, Leiter der Ermittlungsgruppe.

Neun Männer aus NRW in Untersuchungshaft

Die Beamten haben seit dem Beginn der Ermittlungen im vergangenen Oktober bundesweit 71 Tatverdächtige ermittelt, davon 31 in Nordrhein-Westfalen. Neun Männer sitzen allein in NRW in Untersuchungshaft.

In vier Fällen haben Staatsanwälte Anklage gegen die mutmaßlichen Täter erhoben – darunter der Fall, in dem am Dienstag (26.05.2020) an der Außenstelle des Landgerichts Kleve in Moers das erste Urteil in dem ganzen Komplex fallen soll. Dem 27-Jährigen wird 36-facher Kindesmissbrauchs vorgeworfen.