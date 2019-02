2008: Das Drama nimmt seinen Anfang

Der damals 46-jährige, arbeitslose Hauptverdächtige soll in seiner Behausung auf einem Campingplatz in Lügde zu diesem Zeitpunkt erstmals ein achtjähriges Mädchen missbraucht haben.

2008 soll der Verdächtige eine Achtjährige missbraucht haben

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sind es bald weitere Kinder, die dem mutmaßlichen Täter zum Opfer fallen - im Laufe der nächsten zehn Jahre mindestens 29 Mädchen und Jungen. So viele Opfer sind der Polizei bis Freitag (01.02.2019) bekannt. Weder Eltern noch Lehrer oder andere Menschen aus dem Umfeld der Kinder meldeten in all den Jahren Verdacht an.

2016: Der mutmaßliche Kinderschänder bekommt ein Pflegekind

Das Jugendamt überträgt dem Mann die Betreuung eines damals fünfjährigen Mädchens - auf Wunsch der im angrenzenden Landkreis Hameln-Pyrmont lebenden Mutter des Kindes. Der Mann habe alle Kriterien als Pflegevater erfüllt, wird eine Sprecherin des Landkreises später sagen.

Bei einem Hausbesuch im Januar 2017 habe es keine Anhaltspunkte gegeben, die gegen ihn gesprochen hätten. Auch die Wohnverhältnisse auf dem Campingplatz beanstandete das Jugendamt nicht.

Nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals wird der Leiter des Kreisjugendamts Lippe, Karl-Eitel John, am 30. Januar 2019 dem WDR gegenüber erklären: "Für das Pflegeverhältnis war das Jugendamt nicht involviert, (...). Nach unseren Kriterien hätte der 56-jährige Dauercamper keine Pflegschaft erhalten."

2016: Eine Jobcenter-Mitarbeiterin schöpft Verdacht

Der Mann wird vom Jobcenter Blomberg betreut. Dort notiert eine Mitarbeiterin ihren Verdacht, dass der Mann sein Pflegekind sexuell missbrauche. Sie informiert das Jugendamt Lippe. Von dort geht die Meldung an das Jugendamt Hameln-Pyrmont.