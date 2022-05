Nach Wermelskirchen: Das können Eltern bei der Babysitter-Wahl beachten

Ein Generalverdacht gegen Babysitter außerhalb der Familie erscheint unangemessen - weiterhin geschieht sexuelle Gewalt oftmals im engen Familienkreis. Bei den übrigen Verdächtigen in Verbindung mit dem Fall in Wermelskirchen handelt es sich laut Ermittlern um Väter, Nachbarn, Bekannte, Brüder oder Großväter der Opfer.

Doch wenn ein Tatverdächtiger sich seinen Opfern als Babysitter genähert hat, steht zumindest die Frage im Raum, wie so etwas verhindert werden kann.

Kinderschutzbund rät zur Vorsicht bei Internetsuchen

Und da kommen Zweifel auf, ob die Babysitter-Suche auf Internetportalen wie Ebay das richtige Instrument ist. Online gibt es unterschiedliche Apps und Angebote - über Nachbarschaftsportale zum Beispiel können Eltern nach Babysittern suchen. In Rezensionen werden diese Apps mal besser, mal weniger gut bewertet. Auch über Social-Media-Plattformen holen sich viele Eltern Empfehlungen und Tipps für Babysitter von anderen Userinnen und Usern.

Nicole Vergin vom Kinderschutzbund NRW

Nicole Vergin vom Kinderschutzbund NRW rät allerdings grundsätzlich: " Mit Angeboten im Internet wäre ich vorsichtig ". Sie würde stattdessen einen anderen Weg vorschlagen. In vielen Städten und Orten gebe es spezielle Babysitter-Kurse, die vom Kinderschutzbund, dem Roten Kreuz oder anderen Vereinen angeboten würden. Interessierte erhielten dort Kurse und am Ende ein Zertifikat. Wer solche " ausgebildeten Babysitter " wolle, könne sich an die Anbieter vor Ort wenden. Vergin räumt ein:

"Hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber wenn man ausgebildete Babysitter nimmt, gibt das ein Stückchen Sicherheit, weil nämlich die Ausbilder beim Kinderschutzbund zum Beispiel schonmal ein Auge drauf geworfen haben." Nicole Vergin

Beweggründe der Babysitter kennen