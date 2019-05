Missbrauch: Sport gerät in den Fokus

In Deutschland sollen sexuelle Belästigung und sexueller Missbrauch im Sport systematisch aufgearbeitet werden. Die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch appellierte am Montag (06.05.2019) an Betroffene, die in Sportvereinen, im Sportunterricht oder im Leistungssport solche Erfahrungen machen mussten, sich zu melden und ihre Geschichte zu erzählen.