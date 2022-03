Kaum Kontrolle von Missbrauchstätern in Kirche

Wenn ein Priester Kindern sexualisierte Gewalt antut, bekommt er von seinem Arbeitgeber, der Kirche, meist die Auflage, sich von Kindern fern zu halten. Doch wie wird so ein Kontaktverbot kontrolliert, so dass er sich auch daran hält? Dieser Frage ging der WDR nach und recherchierte bei allen 27 deutschen Bistümern.

Keine Kontrolle in Köln und Würzburg

In zwei Bistümern gibt es keinerlei Kontrolle: in Köln und in Würzburg. In zehn weiteren Bistümern wird lediglich ein Vorgesetzter, etwa ein Kreisdechant, oder ein Priester im Ort informiert oder es finden Gespräche mit Mitarbeitern des Bistums statt. Die Beauftragten sind aber nicht speziell in der Kontrolle von Sexualstraftätern ausgebildet.

Die Gespräche finden zum Teil nur ein- oder zweimal jährlich statt. Das Bistum Mainz verpflichtet Beschuldigte sogar nur dazu, sich ihrerseits beim Bistum zu melden. Von unangemeldeten Kontrollen ist dagegen nicht die Rede.

Selten unabhängige Mitarbeiter

Auch für die NRW Bistümer Münster und Aachen setzen keine externen Beauftragten ein, die die Täter kontrollieren. Das Bistum Münster gibt aber als einziges an, dass Tätern sogar verboten ist, die priesterliche Kleidung zu tragen. Wie diese Auflage genau kontrolliert wird, schreibt das Bistum Münster nicht.

Lediglich in Essen, Osnabrück, München und Dresden gibt es Menschen außerhalb der Kirchenstruktur, die Priester, die etwa die Auflage haben, sich Kindern nicht zu nähern. Zum Teil übernehmen diese Aufgabe Kommissionen, die mit Fachleuten - etwa Juristen, Kirchenrechtler, Psychologen oder Betroffene - besetzt sind.

Kirchlicher "Bewährungshelfer" kontrolliert in Essen

In Essen etwa besucht eine Art kirchlicher Bewährungshelfer wöchentlich die Beschuldigten, die außerdem auch Therapien machen müssen.

Das Bistum Fulda antwortete gar nicht. Die Bistümer Paderborn und Passau machen keine Angaben. In Berlin und Görlitz leben, nach Angaben der Pressestellen, derzeit keine Priester, die unter Auflagen stehen.

Kirchen-Interne sind oft überfordert

Der WDR hatte die Umfrage auch anlässlich des vor kurzem zu Ende gegangenen Prozesses gegen den Pfarrer Hans Bernhard U. gestartet. Der Serientäter war vom Landgericht Köln zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte im Erzbistum Köln über 40 Jahre lang Mädchen sexualisierte Gewalt angetan, ohne dass das Bistum ihn stoppte.

Eine der Rechtsanwältinnen im Prozess, Martina Lörsch, sagte dem WDR , dass es ihrer Meinung nach nicht ausreiche einen vorgesetzten Priester zu informieren. Der sei " in der Regel damit vollkommen überfordert". Es fehle dann an Wissen, beispielsweise über Täterstrukturen oder Dyamiken zwischen Tätern und potentiellen Opfern, kritisierte die Anwältin. " Das müsste normalerweise jemand kontrollieren, der sich auch damit auskennt. "

Großes Unverständnis bei den Opfern