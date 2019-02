Haben die Opfer Entschädigungszahlungen bekommen?

Die Deutsche Bischofskonferenz hat empfohlen, an die Opfer 5.000 Euro Entschädigung zu zahlen, in schwereren Fällen auch höhere Summen. Darüber hinaus wurde angeraten, zusätzlich die Kosten für Psychotherapien zu übernehmen. Tatsächlich wurden von den Bistümern in NRW rund zweieinhalb Millionen Euro " Anerkennungsleistung " an die Opfer gezahlt.

Eine einheitliche Vorgehensweise gab es bei den Zahlungen nicht. Die Entschädigungssummen schwankten zwischen 1.000 und 8.000 Euro. Vergleichsweise hohe Summen zahlte das Erzbistum Köln. An 100 Betroffene wurden rund 620.000 Euro gezahlt.