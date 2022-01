Miss Germany Wahl: "Einarmiger Prinzessin" schafft es in die Endrunde

"Das ist krass"

Miss-Wahl-Finalistin Gina Rühl

Die Nachricht, dass sie unter den Top 20 für die Schönheitswahl ist, kam per Handy. " Da war ich out of Order. Von 20.000 Bewerberinnen unter die letzten 20 zu kommen - das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist krass , "erzählt die Studentin. Was gebe es Schöneres, als wenn man es auf ein Plakat schaffen würde - mit nur einem Arm. " Das ist doch die Realität ." Und die sehe man in der Werbung doch normalerweise gar nicht.

Folgenreicher Sturz mit dem Motorrad

Zu dieser Realität gehört auch der Tag des Unfalls - ein Tag, der ihr ganzes Leben schlagartig verändert habe. Gina Rühl war mit ihrem Freund auf seinem Motorrad unterwegs, als das Hinterrad in der Kurve ausbrach. Sie erlebte damals den Aufschlag auf die Fahrbahn bei vollem Bewusstsein. Bei dem schweren Motorradunfall wird ihr Becken beidseitig gebrochen, der rechte Oberschenkel komplett zertrümmert. Gina verbringt Monate im Krankenhaus und muss dabei zusehen, wie ihr Arm abstirbt. Schließlich wird er amputiert.

Seit dem Unfall trägt Gina eine Prothese

Seit ihrem Unfall wirbt Gina als Model und Influencerin für einen offenen Umgang mit Menschen, die Prothesen tragen.

Daumen drücken für die echte Krone

Im Februar 2022 ist es also das große Finale des Schönheitswettbewerbs. Jetzt drücken vor allem Familie und Freunde der "einarmigen Prinzessin" die Daumen. " Natürlich wäre das schön, wenn ich da mit einer richtigen Krone rausgehen würde ."

Stand: 09.01.2022, 12:23