Tod von George Floyd in Minneapolis - Protest-Momente in NRW

" Gemeinsam kommen wir voran. Gemeinsam verändern wir etwas ", schrieb Thuram bei Instagram. Seine Nachricht versah er unter anderem mit den Hashtags #justiceforgeorgefloyd (Gerechtigkeit für George Floyd) und der Bewegung #blacklivesmatter (Schwarze Leben zählen).

Gladbach: Erklärung unnötig

" Keine Erklärung erforderlich ", kommentierte Gladbach auf seinem englischsprachigem Twitter-Account. Auf dem deutschsprachigen Kanal der Borussia wurde es als "Besonderer Moment" bezeichnet.

Colin Kaepernick (Mitte) 2016

In der Tat ist diese Geste weltweit bekannt. American-Football-Spieler Colin Kaepernick protestierte in dieser Weise vor drei Jahren gegen die Unterdrückung von Schwarzen in den USA.

Am Montag (25.05.2020) war ein Schwarzer nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota ums Leben gekommen. Sein Name: George Floyd. Seitdem ziehen in den USA in zahlreichen Städten Menschen auf die Straßen. Die Gewalt eskaliert - vor allem in Minneapolis.