Gladbacher in Minneapolis: "Positives Denken zerrüttet"

Der 65-jährige Joachim Berndt stammt gebürtig aus Mönchengladbach und lebt seit Ende der 90er-Jahre mit seiner US -amerikanischen Frau in den Vereinigten Staaten. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise verlor der Architekt 2009 seinen Job in der Baubranche. Danach eröffnete er in Minneapolis die Bäckerei " Aki's BreadHaus ", wo er deutsches Brot verkauft.