Ministerin Heinen-Esser will die Bauern beim Umsetzen einer neuen Düngeverordnung unterstützen: " Es geht aber auch um neue technische Möglichkeiten, beispielsweise Gülle zu separieren und in Bestandteile aufzulösen, so dass man tatsächlich aus der Gülle einen hochwertigen Wirtschaftsdünger erhalten kann. "

Zuletzt waren die Düngeregeln in Deutschland 2017 geändert worden.