Mehrheitlich stimmten die Abgeordneten am Freitag in Berlin dafür, die Lohnuntergrenze per Gesetz anzuheben. Derzeit beträgt der Mindestlohn 9,82 Euro. Im Juli steigt er auf 10,45 Euro - und im Oktober dann auf zwölf Euro. Für den höheren Mindestlohn stimmten die Abgeordneten der Koalition, aber auch die Linken. Die Union enthielt sich.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich darauf verständigt, den Mindestlohn einmalig per Gesetz anzuheben. Normalerweise wird er in einer Kommission von Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt.

Kritik aus der Wirtschaft

Der staatliche Eingriff in die Höhe des Mindestlohns stößt auf Kritik in der Wirtschaft. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte, dass Millionen Beschäftigte weiter nicht sozialversichert seien.