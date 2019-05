Nordrhein-Westfalen will ab dem Kita-Jahr 2020/21 zusätzlich 1,3 Milliarden Euro in die Kindertagesbetreuung investieren. Den entsprechenden Entwurf für die Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) verabschiedete die Landesregierung am Dienstag (07.05.2019) in Düsseldorf, wie das Familienministerium mitteilte. "Wir schaffen damit starke Rahmenbedingungen für gute frühkindliche Bildung und Betreuung unserer Kinder und sorgen für mehr Familienfreundlichkeit" , so Familienminister Joachim Stamp (FDP).