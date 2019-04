Milliardär Karl-Erivan Haub ein Jahr verschollen

Spezialtruppen der Schweizer Bergrettung hatten lange nach Haub gesucht, aber die Bedingungen am Matterhorn waren " denkbar schwierig ", erinnert sich Anjan Truffer von der Bergrettung Zermatt. Das Gebiet, in das Haub wollte, ist riesengroß und bietet keine Anhaltspunkte. Zudem herrschte schlechtes Wetter.

Video starten, abbrechen mit Escape Tengelmann-Chef wird am Matterhorn vermisst. WDR aktuell. . 01:37 Min. . WDR.

Schon eine Woche nach seinem Verschwinden sah die Familie keine Chance mehr, ihn noch lebend zu finden. Die Suche nach Haub wurde laut Unternehmen auf Bergung umgestellt. Das Unglück sei " für alle eine unfassbare Tragödie ", hieß es in einer Mitteilung.

Bruder Christian Haub auf dem Chefsessel

Bruder Christian Haub übernahm bereits zwei Wochen nach dem Verschwinden allein den Chefsessel des Unternehmens. Die traditionellen Tengelmann-Supermärkte waren bereits an Edeka verkauft. Mittlerweile zählen vor allem Immobiliengesellschaften, Anteile an der Baumarktkette OBI oder an den Textilmärkten Kik zum Unternehmen.

Große Veränderungen plant der neue Chef am Hauptsitz in Mülheim. Die Zentrale soll kleiner werden und die meisten der 250 Beschäftigten verlieren ihren Job.