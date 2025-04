WDR: Es ist also Theater? Aber dieser Krieg ist real, und die Bemühungen um Frieden sind hoffentlich auch real. Kann man wirklich sagen, dass das eine Choreographie ist?

Gressel: Der Krieg ist real, aber die Bemühungen für Frieden durch die Trump-Administration sind surreal. Zuerst lag der Kellogg-Plan (des vorherigen Sondergesandten der US-Regierung, Anm.d.R.) im Raum, der im Grunde etwas Ähnliches war, was sich (der vorherige US-Präsident) Biden vorgestellt hatte. Dann wurde Kellogg aus dem Prozess herausgedrängt durch Herrn Wittkoff, der für die Amerikaner in Moskau verhandelt. Dem schwebte ein Frieden durch Schwäche vor. Man müsse nur auf die Russen zugehen und ihre Positionen nachbeten. Die Russen haben das natürlich dankend angenommen und die Amerikaner im Grunde gedemütigt. Sie haben geschaut, wie weit sie es treiben können, wie sie die Amerikaner in die totale Selbstverleugnung treiben.

Helfer suchen nach Überlebenden nach einem Raketenangriff in dem Sviatoshynskyi Distrikt in Kiew

Naryschkin (Russlands Auslandsgeheimdienstchef) hat am Wochenende schon betont, dass Russland von seinen Forderungen an die Ukraine nicht abrückt. Die sehen nicht nur die Akzeptanz der militärischen Besetzung vor, sondern auch die Auflösung der ukrainischen Armee und ähnliche Dinge. Da sagt die Ukraine: Nein. Das würde den Russen militärisch freie Hand geben. Vor allem, wenn man die Ukraine nicht in die Nato aufnimmt oder ihr anderweitige Sicherheitsgarantien gibt. Im Grunde sind wir jetzt so schlau wie vor einem Jahr. Es gab zwischendurch nur sehr viel Theater, das vorgetäuscht hat, dass Trump es irgendwie versuchen würde, einen Frieden herbeizuführen.