Die Innenstädte sind dekoriert, die Weihnachtsmärkte aufgebaut und auch Glühwein und Lebkuchen gibt es schon seit Wochen an jeder Ecke. Die Weihnachtsstimmung in NRW lässt am Dienstag (17.12.2019) aber weiterhin auf sich warten - Temperaturen von bis zu 16 Grad und schmuddeligem Regenwetter sei Dank.

" Das Wetter ist für Mitte Dezember ungewöhnlich mild ", sagt WDR -Wetterexpertin Claudia Salbert. " Am Rand der Eifel können sogar bis zu 17 Grad erreicht werden. " Verantwortlich dafür ist ein kalter Luftstrom, der vom Nordpol über den Atlantik Richtung Afrika unterwegs ist. Dadurch strömen - quasi als Ausgleich - warme Luftmassen von Afrika über Europa in Richtung Norden.

Grüne Weihnachten in NRW