Sie machen sich schon lautstark bemerkbar - Singvögel wie der Kleiber (Foto) oder die Kohlmeise stimmen derzeit schon Reviergesänge an und kundschaften die besten Nistmöglichkeiten aus. Der Grund: Nicht nur in diesem Winter herrschten Temperaturen "wie am Mittelmeer", heißt es dazu vom Nabu (Naturschutzbund).