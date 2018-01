Im Januar starten wieder Befragungen zum Mikrozensus 2018 in ausgewählten Haushalten in Nordrhein-Westfalen. Landesweit sind 350 Interviewer in rund 76.000 zufällig ausgewählten Haushalten im Einsatz, wie das Statistische Landesamt am Freitag (05.01.2018) in Düsseldorf ankündigte.

Die Interviewer fragen unter anderem persönliche Merkmale wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulabschluss und Erwerbstätigkeit ab.

Mikrozensus wird seit 1957 durchgeführt

Beim Mikrozensus wird seit 1957 jährlich ein Prozent aller Haushalte in Deutschland befragt. Für die Ausgewählten besteht Auskunftspflicht, einige Angaben sind aber freiwillig. Die Ergebnisse bildeten die Basis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen, erklärte das Statistische Landesamt.

Sie ermöglichten unter anderem Aussagen über die Zahl der Familien mit Kindern in Nordrhein-Westfalen sowie darüber, wie viele Mütter berufstätig sind und wie viele Menschen eine volle Stelle oder einen befristeten Vertrag haben.

Interviewer kündigen sich schriftlich an

Die Interviewer kündigen ihren Besuch den Angaben nach schriftlich an und legitimieren sich durch einen Ausweis. Sie seien zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet, erklärte das Landesamt. Die Haushalte können auch selbst einen Fragebogen ausfüllen und an die Statistikbehörde schicken. Ausgewählte Haushalte werden vier Jahre lang befragt, am Ende jedes Jahres wird ein Viertel der Haushalte durch andere ersetzt.