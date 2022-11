Migranten flüchten auf dem Ruder eines Schiffes nach Europa

An die Bilder von Migranten, die in Schlauchbooten oder kleinen Holzschiffen über das Mittelmeer in Richtung Europa wollen, haben wir uns mehr oder weniger über die Jahre gewöhnt. Neu dürfte für viele hingegen das Bild sein, das von den Kanarischen Inseln kommt und für Aufsehen sorgt: Drei Menschen sitzen auf dem Ruder eines riesigen Öltankers, die Füße berühren fast das Wasser.

Es ist eine irreale Situation, die sich dieser Tage im Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria ereignete. Bei den drei Personen handelt es sich um Migranten aus Nigeria. Spanische Behörden haben die Männer auf dem Ruder des Schiffes "Alithini II" entdeckt. Der Öltanker kam am Montag in dem spanischen Hafen an und war elf Tage lang auf dem Atlantik unterwegs - angeblich mit den Migranten unter dem Schiffsrumpf. Gestartet war das Schiff im Hafen von Lagos in Nigeria. Die drei Migranten müssten also rund 4.600 Kilometer auf dem Ruderblatt zurückgelegt haben.

Dehydrierungen und Unterkühlungen

Retter haben die drei Männer in Krankenhäuser gebracht

Spurlos an ihnen vorbeigegangen ist die gefährliche Tour nicht. Nach Angaben spanischer Seenotretter hatten sie Symptome von Dehydrierung und Unterkühlung. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Mittwoch wurde einer von ihnen dort noch behandelt. Die anderen beiden wurden zurück zum Öltanker gebracht.

Migranten beantragen Asyl

Denn: Nach dem spanischen Gesetz ist der Eigentümer des Schiffes für den Rücktransport blinder Passagiere verantwortlich - wenn diese kein Asyl beantragen und es sich nicht um Minderjährige handelt. In dem Fall würden die drei Personen also wieder zurück nach Nigeria gebracht. Doch am Mittwoch wurde bekannt, dass sie sich um Asyl bemühen. Das Schiff kann also ohne sie abfahren.

Zuvor hatte sich eine Menschenrechtsorganisation gegen einen schnellen Rücktransport ausgesprochen. Die Fälle der blinden Passagiere sollten einzeln geprüft werden, forderte die Gruppe "Walking Borders" am Mittwoch. Sie rief die spanische Regierung auf, die Männer in ein humanitäres Programm für Migranten aufzunehmen, damit sie sich von der elftägigen Reise übers Meer erholen könnten und die Chance hätten, Asyl zu beantragen.