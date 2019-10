Zu wenige Wohnungen, zu hohe Mieten

Starker Zuzug und steigende Geburtenzahl in NRW

Mieterbund-Sprecherin Silke Gottschalk

Zu wenige Wohnungen, zu hohen Mieten – dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen wurden grundsätzlich zu wenige Häuser und Wohnungen neu gebaut. Zum anderen ist die Geburtenzahl im Land in den vergangenen Jahren gestiegen und es gibt weiterhin einen starken Zuzug nach NRW. Darüber hinaus steigen die Preise für Häuser und Wohnungen. Die Zahl der Baugenehmigungen geht dagegen zurück. Das liegt nachAngaben des NRW-Mieterbunds auch daran, dass Bauunternehmer oft ausgebucht, Handwerker schwer zu finden und die Preise für Baumaterial gestiegen sind. Hinzu komme, dass es in vielen Städten und im Umland mittlerweile schwierig sei, überhaupt noch passendes Bauland zu finden.

Wohnungsnot in Köln, Düsseldorf und Münster am größten

Am größten ist die Wohnungsnot in NRW in Köln, Düsseldorf und Münster. Besonders teuer, weil selten: kleine, barrierefreie Wohnungen. In der Vergangenheit waren vor allem Großstädte von Wohnungsnot und steigenden Mieten betroffen. Mittlerweile weitet sich das Problem auch auf das Umland sowie auf kleinere und mittelgroße Städte aus. Entspannter ist der Wohnungsmarkt dagegen in Teilen des Ruhrgebiets und Ostwestfalens.