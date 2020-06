Demo für mehr Mieterschutz in der Corona-Krise

Deutschlandweit wollen Mieterschutzorganisationen am Samstag (20.06.2020) auf die Probleme von Mietern aufmerksam machen, die wegen der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind. Kundgebungen und Protestaktionen gibt es zum Beispiel in Bochum und Köln.

Schutz läuft aus

Die Proteste richten sich vor allem gegen das Ende des Kündigungsschutzes für Mieter, die aufgrund der Corona-Krise ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Ihnen durften Vermieter seit Anfang April nicht kündigen, doch dieser Schutz läuft jetzt aus.

Das Düsseldorfer "Bündnis für bezahlbaren Wohnraum" zum Beispiel hält das für falsch, weil immer noch viele Menschen in Kurzarbeit sind und dementsprechend weniger Geld haben als sonst.

Anstieg bei den Wohngeldanträgen

Tatsächlich ist die Zahl der Mieter, die Mühe haben, ihre Wohnung zu bezahlen, offenbar stark gestiegen. Die Zahl der Wohngeldanträge hat seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen, in Essen beispielsweise gab es ein Drittel mehr Anträge als sonst.

Protestaktion in mehreren NRW-Städten

Protestaktionen sind bundesweit geplant, in NRW zum Beispiel in Düsseldorf, Bochum und Aachen. In Düsseldorf wird dafür vor dem Rathaus ein Freiluftwohnzimmer aufgebaut, mit einer Diskussionsrunde und Redebeiträgen Betroffener soll auf das Thema aufmerksam gemacht werden.

