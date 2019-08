GroKo verbessert Mieterrechte - die wichtigsten Punkte

Ihre Wirkung ist umstritten: Gültig seit 2015, habe sie bisher kaum für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt gesorgt, sagt Immobilienökonom Pekka Sagner vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er hält eine Verlängerung bis 2025 für das falsche Signal: " Künstlich niedrige" Mietpreise in den Großstädten zögen immer mehr Menschen an. Solange in den Städten aber nicht viel neuer Wohnraum geschaffen werde, entstehe in punkto Wohnungsnot eine " Abwärtsspirale ".