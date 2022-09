Energiekrise: Mieterbund fordert Kündigungsschutz

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt rund 3.000 Wohnungsunternehmen in Deutschland, in deren Wohnungen 13 Millionen Menschen leben. "Wie schon im Zuge der Corona-Pandemie werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise keine Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den Nebenkostenabrechnungen vornehmen" , sagte der Präsident des Bundesverbands GdW , Axel Gedaschko, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In Abstimmung mit den Mieterinnen und Mietern sollten etwa Ratenzahlungen verabredet werden. Niemand solle wegen krisenbedingter Zahlungsprobleme seine Wohnung verlieren.