Mietwohnungen in NRW: Oft zu teuer oder zu klein

Sein halbes Leben hat Peter Schmidtke in der Kissinger Straße in Düsseldorf verbracht. Jetzt soll sein Wohnblock saniert werden. Neues Dach, gedämmte Wände, neue Aufzüge. Danach wird der Quadratmeterpreis für die Mieter vielfach um zwei Euro erhöht. Für Schmidtke, der seine Rente mit einem Job aufbessern muss, zu viel.

Preisanstieg bei neuen Mietverträgen in NRW um 30 Prozent

" Das kann ich mir nicht leisten. Da muss ich ausziehen ", sagt er mit über 70 Jahren - wohlwissend, dass ihm das schwerfiele. Aber auch die Mieten anderswo in NRW dürften Schmidtke nicht gefallen.

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Quadratmeterpreise bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen landesweit um 30 Prozent an - allein in den vergangenen drei Jahren um fast zwölf Prozent. Das zeigt eine Auswertung von Kaltmieten in Wohnungsanzeigen aus der Empirica-Preisdatenbank, die die NRW-Bank der WDR -Redaktion Die Story zur Verfügung gestellt hat.

Düsseldorf: Kaltmiete bei elf Euro

In Peter Schmidtkes Heimat Düsseldorf lag die angebotene durchschnittliche Kaltmiete 2020 bei elf Euro. Bisher zahlen die Mieterinnen und Mieter in den Wohnblöcken seiner Siedlung noch sechs bis sieben Euro.