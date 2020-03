Moralisch verwerflich - ein nicht selten erhobener Vorwurf in der Corona-Krise, der diesmal Adidas, H&M und Deichmann trifft. Boykott-Aufrufe werden laut. Das Argument: Die Konzerne würden das Corona-Notgesetz zum Kündigungsschutz von Mietern ausnutzen. Was ist da dran?

250 Deichmann-Filialen in NRW geschlossen

Allein in Nordrhein-Westfalen betreibt der Essener Schuhhändler Deichmann nach eigenen Angaben 250 Filialen. Sie alle sind wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorübergehend geschlossen - genau wie fast alle anderen der weltweit 4.200 Filialen.

Notgesetz der Bundesregierung

Daher nimmt der Konzern jetzt eine Möglichkeit in Anspruch, die der Bundestag am Mittwoch (25.03.2020) per Notgesetz eröffnet hat. Demnach darf Mietern nicht gekündigt werden, wenn sie ihre Miete für April, Mai und Juni erst später zahlen. Bis Juni 2021 haben sie dafür Zeit.