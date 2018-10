Kölner Durchschnitt: 420 Euro

Allerdings ist die Situation in Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich noch nicht so dramatisch wie etwa in München: Mit 600 Euro im Mittel bezahlen Studenten dort deutschlandweit am meisten, gefolgt von Frankfurt am Main mit 488 Euro im Monat. Etwas günstiger ist es in Köln (420 Euro), im Ruhrgebiet (360 Euro), Bonn (350 Euro) und Münster (338 Euro). Deutlich billiger lässt es sich in Aachen (295 Euro) wohnen.

Kosten sprengen Budget

Was der Mietanstieg für das Leben der Studenten bedeutet, zeigt ein Blick auf ihr Budget: Laut neuester Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks haben Studenten im Monat 918 Euro zur Verfügung. 2012 lag der Durchschnitt noch bei 842 Euro - das Einkommen ist also seitdem nur um rund neun Prozent gestiegen.

Je nach Hochschulstandort geht also zwischen rund einem und zwei Dritteln des Geldes für die eigenen vier Wände drauf.

Video starten, abbrechen mit Escape Köln: Schwierigster Wohnungsmarkt in NRW | Lokalzeit | 29.09.2018 | 04:40 Min. | Verfügbar bis 29.09.2019 | WDR

Stand: 08.10.2018, 08:51