Metro empfiehlt Aktionären, abzuwarten

Am Sonntag (23.06.2019) reagierte der Düsseldorfer Handelskonzern Metro abwehrend: Das Angebot stelle eine erhebliche Unterbewertung des Unternehmens dar, heißt es in einer veröffentlichten Erklärung.

Der Metro-Vorstand empfahl den Metro-Aktionären, "bis zur Veröffentlichung der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum Übernahmeangebot keine Maßnahmen zu ergreifen".

Keine radikalen Einschnitte geplant

Der in Grünwald bei München ansässige Investor EP plant nach eigenen Angaben bei Metro mit seinen rund 146.000 Mitarbeitern keinen radikalen Umbau. Es sei nicht beabsichtigt, die derzeit bestehenden Metro-Märkte in Deutschland zu schließen, heißt es in dem Übernahmeangebot. Auch sollen bestehende Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge in Deutschland nicht gekündigt werden.