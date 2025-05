Dass sich Kinder und Jugendliche mal in der Schule streiten, ist nichts Ungewöhnliches. Auch nicht, dass vor allem Jungen gelegentlich so heftig aneinander geraten, dass sie sich prügeln. In einem Fall in Remscheid ist ein solcher Streit am Donnerstag aber eskaliert.

Dort wollten ein Elf- und ein 13-Jähriger ihre Meinungsverschiedenheiten nachmittags abseits der Schule klären. Dabei zog der jüngere der beiden laut Polizei ein Küchenmesser, nachdem der 13-Jährige ihn zuvor mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hatte. Der Elfjährige verletzte den älteren Jungen am Oberschenkel.

Der Angriff in Remscheid ist kein Einzelfall. In Berlin sucht die Polizei aktuell nach einem 13-Jährigen, der am Donnerstag mit einem Messer auf einen zwölf Jahre alten Mitschüler eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben soll. Mitte Mai wurde ein 14 Jahre alter Junge in Menden erstochen. Unter Verdacht stehen ein 16- und ein 17-Jähriger.