Neueste Trends für die Babyausstattung - häufig unnötig

Wer über die Kölner Messe "Kind +Jugend" schlendert, kann ab Donnerstag (20.09.2018) in sechs Hallen auf 110.000 Quadratmetern die neuesten Trends in Sachen Baby- und Kleinkindausstattung sehen. So viel Kind gab es vorher noch nie, wirbt der Veranstalter.

Von Gehörschutz bis Windelspray

Die Messe versteht sich auch als Trendshow. Was setzt sich durch? Welche Produkte werden künftig Kunden begeistern? Mit welchen Innovationen sollten sich Händler näher beschäftigen?

Rat: Auch Babys mehr zutrauen

Dabei lässt sich auf der Liste der Neuheiten einiges entdecken. Zum Beispiel Gehörschutzkapseln für Babys ab drei Monaten - für ungestörten Schlaf in Einkaufsstraßen. Aber auch selbst haftendes Kindergeschirr, spezielle Ohrensäuberer oder Babywindelspray.

2,5 Milliarden Euro für Kinderausstattung

Laut Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels geben Eltern in den letzten Jahren immer mehr für Kinder aus. Allein im Jahr 2017 investierten sie in Deutschland mehr als 2,5 Milliarden Euro für die Ausstattung ihrer Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Umgerechnet seien das 1.097 Euro pro Kind.

Großes Angebot verunsichert