Merz in Kiew: Symbolpolitik auf Kosten von Scholz

Als Oppositionsführer kann er keine konkreten Zusagen oder Ankündigungen machen. Für Beobachter wie Marcus Maurer, Politologe an der Universität Mainz, ist das ein klarer Fall von " symbolischer Politik ". Gerade in Kriegszeiten sei es für die Opposition schwer, Medienpräsenz zu bekommen, sagte er dem WDR. Mit einer solchen Aktion könne er dieses Ziel erreichen.

Politologe: "Scholz hat sich von Merz treiben lassen"

Weiter dürfte es für Merz auch eine Rolle spielen, " Kanzler Scholz ein bisschen vorzuführen ", so Maurer. Denn Scholz war seit Kriegsbeginn bislang nicht in der Ukraine - im Gegensatz zu vielen anderen Politikern, Diplomaten und Vermittlern. Selbst Angelina Jolie wurde am Wochenende dort gesichtet. Sie besuchte als Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks Kinder in Lwiw.

Politologe Marcus Maurer

Der Merz-Besuch bringe Scholz in die Bredouille. " Entweder er bleibt weiterhin zu Hause, oder man würde bei einem doch noch folgenden Besuch in Kiew sagen: 'Er hat sich von Merz treiben lassen. '" Beides wären keine guten Zeichen, so Maurer. Sein Fazit: "Richtig gut aussehen kann Scholz in dieser Situation nicht mehr ."

"Kleiner, feiger Mann?" Scholz verteidigt sich

Für Michael Brand, den menschenrechtspolitischen Sprecher der Union, ist der Besuch in Kiew eine Frage der Ehre. Der Kanzler sehe " immer mehr wie ein kleiner feiger Mann aus ", sagte er dem "Tagesspiegel". Da sei es wichtig, dass wenigstens der Oppositionsführer im Bundestag versuche, die " Ehre unseres Lande s" zu retten.