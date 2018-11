NRW-CDU will kein Votum für Bundesvorsitz abgeben

Der NRW -Landesverband der CDU will keine Empfehlung abgeben, welcher Kandidat die Nachfolge Angela Merkels im Bundesvorsitz der Partei antreten soll. Das kündigte NRW -Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstagabend (06.11.2018) in Düsseldorf an.

" Jeder Delegierte für den Bundesparteitag kann und soll sich selbst ein Bild machen und entscheiden ", so Laschet. Zwei Kandidaten aus dem eigenen Landesverband, Friedrich Merz und Jens Spahn, stellten ihre Bewerbung am Abend im NRW-Landesvorstand vor.

Laschet: Entscheidung ist keine Zerreißprobe

Er schätze alle drei aussichtsreichen Kandidaten für den Bundesvorsitz, so Laschet - neben Merz und Spahn auch Annegret Kramp-Karrenbauer. " Unabhängig vom Ausgang der Wahl wird die Partei mit dem Ergebnis gut leben können ", ergänzte der NRW-Ministerpräsident, der wieder für den stellvertretenden Bundesvorsitz kandidieren will. Er könne mit allen dreien gut zusammenarbeiten, weswegen er sein Herz nicht vor einer Zerreißprobe sehe, sagte Laschet.

Spahn sieht inhaltliche Unterschiede zu Merz

Jens Spahn sieht seine Kandidatur als " Angebot für einen Generationenwechsel ". Er wolle " rackern für die Partei ", zuletzt habe es zu viel Streit um zu wenig Inhalt gegeben. "Friedrich Merz und ich haben inhaltlich durchaus unterschiedliche Nuancen, etwa in der Europapolitik", so Spahn, der auf einen fairen Wettbewerb mit den Kontrahenten setzt.

Merz betonte, er habe in den vergangenen Tagen eine " überwältigende Zahl an Zuschriften erhalten ", die ihn zusätzlich motivierten, anzutreten. Er wolle den politischen Meinungsstreit " von den Rändern in die Mitte zurückholen ". Die SPD sieht Merz vor einem "scharfen Linksschwenk". Die CDU müsse die " bestimmende Volkspartei der Mitte " sein, die diskutiere, aber dann auch entscheide. Er habe " sehr konkrete Ideen im Kopf " für eine Arbeit als Parteivorsitzender, so Merz, und er freue sich auf intensive Diskussionen in den nächsten Wochen.

Eine von acht Regionalkonferenzen in NRW

Spahn und Merz sollen am Samstag (10.11.2018) von den CDU-Kreisverbänden Borken und Hochsauerlandkreis offiziell nominiert werden. Die Kandidaten sollen sich in bundesweit acht Regionalkonferenzen den Delegierten und der Basis vorstellen. Eine davon werde voraussichtlich Ende November in Düsseldorf stattfinden, erklärte Laschet.

Video starten, abbrechen mit Escape Vor der Präsidiumssitzung: Wie positioniert sich die NRW-CDU? | Aktuelle Stunde | 06.11.2018 | UT | Verfügbar bis 13.11.2018 | WDR | Von Sebastian Galle

Stand: 06.11.2018, 21:58