Ukrainische Flüchtlinge: Merz entschuldigt sich nach "Sozialtourismus"-Vorwurf

Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit ukrainischen Geflüchteten. In einem Interview mit "Bild TV", das am Montagabend gezeigt wurde, sprach er von " Sozialtourismus ". Für diesen Ausdruck entschuldigte sich der Unionsvorsitzende allerdings am Dienstag auf Twitter.

"Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine." CDU-Chef Friedrich Merz bei "Bild TV" am Montagabend

Der Hintergrund laut Merz: Anfangs hatten Ukraine-Flüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - seit Juni erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger.

Merz: Russische Flüchtlinge noch größeres Problem