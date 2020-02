CDU-Vorsitz: Auch Merz bot Spahn Posten an

Sich selbst präsentierte Merz im Interview mit der "Aktuellen Stunde" als Gegenentwurf zu Armin Laschet: "Der entscheidende Punkt ist, dass es einen wirklichen Unterschied zwischen Armin Laschet und mir in der strategischen Ausrichtung der Union gibt. Das ist eine Richtungsentscheidung: Wollen wir weiter so machen wie bisher? (...) Ich will auch ausdrücklich sagen, dass ist kein Bruch mit der Ära Angela Merkel, das ist ein Abschluss und ein Aufbruch nach vorn und den möchte ich gerne verkörpern."

Merz sprach sich für einen "neuen Generationenvertrag" aus. Es könne nicht sein, das alle Entscheidungen zu Lasten der Jugend gertroffen würden. Als Beispiel nannte er die Wirtschafts- und Sozialpolitk.

Laschet umreißt Programm

Laschet umschrieb auf der Pressekonferenz sein Programm: " Wir wollen ein modernes Land sein. Wir müssen zeigen, dass wir aus Kohle und Atomkraft aussteigen können und trotzdem ein Industrieland bleiben. " NRWs Ministerpräsident sprach von " null Toleranz gegenüber Kriminellen, aber Weltoffenheit ".