Merz gibt Aufsichtsratsjob bei Blackrock auf

Friedrich Merz gibt Ende März seinen Posten als Aufsichtsratschef beim Vermögensverwalter Blackrock auf, um sich mehr in der CDU engagieren zu können. Das sagte der Ex -Vorsitzende der Unionsfraktion und gebürtige Sauerländer am Mittwoch (05.02.2020) der dpa .

Er wolle seine " Zeit nun nutzen, die CDU noch stärker bei ihrer Erneuerung zu unterstützen und mich weiter politisch einzubringen ". Deutschland und Europa stünden zu Beginn des neuen Jahrzehnts vor großen Herausforderungen. " Ich möchte dazu beitragen, dass unser Land erfolgreich bleibt und zukunftsfähig wird ", sagte Merz.

Blackrock bedankt sich bei Merz

Blackrock, weltweit größter Vermögensverwalter, bedankte sich seinerseits bei Merz " für seinen Rat und seine Unterstützung beim erfolgreichen Ausbau unserer Geschäftsaktivitäte n". Man werde zu gegebener Zeit einen Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden von Blackrock in Deutschland bekannt geben, hieß es.