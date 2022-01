Müntefering zu neuem CDU-Chef: "Merz macht einen Fehler"

Merz hat 2008 ein Buch herausgebracht „Mehr Kapitalismus wagen“. Das ist natürlich alles nicht vergessen. Merz lebt in einer Welt, in der das Ökonomische das Dominierende ist und er will von dort aus alle Probleme lösen. Aber die lassen sich so nicht alle lösen.

Ihr Bonmot „Opposition ist Mist. Lass das mal die anderen machen“: Gilt das jetzt auch für Merz?

Franz Müntefering: Ja, das ist richtig. Die Opposition muss versuchen, in aller Breite die Dinge anzugreifen und ein besseres Konzept auf den Tisch zu legen. Aber da genau zweifele ich daran, dass er der richtige Mann dafür ist. Fast alle die großen Bereiche, die in der Union immer ganz wichtig waren, der ganze soziale Bereich, für den die SPD steht, oder auch der Bereich Erhaltung der Umwelt, wo die Grünen heute für stehen, oder eben auch die Wirtschaftspolitik, wo die FDP für steht - all die Dinge sind in der Bundesregierung drin. Menschen, die diese Dinge suchen, die können die wählen, die heute in Berlin regieren. Ich sehe nicht, wie ein Mann wie Merz das eigentlich interessant verändern kann und der CDU neue Chancen erarbeiten kann.