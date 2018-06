Sozialprojekte aus NRW von Merkel ausgezeichnet

Der Verein "startsocial" unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin fördert seit 2001 ehrenamtliche soziale Initiativen. In diesem Jahr hat Angela Merkel 25 herausragende Projekte ausgezeichnet. Am Mittwoch (20.06.2018) übergab sie die Preise.

Sieben der Projekte erhielten von Merkel einen Geldpreis in Höhe von 5.000 Euro für ihr "vorbildliches Engagement" , darunter die folgenden drei aus NRW .

Life Back Home aus Münster

Das Projekt bildet junge Geflüchtete zu Referenten aus. Sie besuchen Schulen in Deutschland und berichten über die Situation in ihrem Heimatland, ihre Flucht und ihr Leben in Deutschland. So sollen Bildungsarbeit in Schulen mit den Themen Flucht und Migration verbunden werden - und Rassismus bekämpft werden.