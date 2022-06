Merkel-Biografin: "Man hat nicht den Eindruck, dass sie etwas vermisst"

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Russland-Politik in ihren 16 Jahren als Regierungschefin vehement verteidigt. Eine Entschuldigung für ihre Linie gegenüber Russland in den vergangenen Jahren lehnte sie am Dienstagabend in Berlin in ihrem ersten großen Interview seit dem Ausscheiden aus dem Amt ab.