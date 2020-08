Fünf Jahre danach: Haben wir es geschafft?

" Wenn man innenpolitisch Bilanz zieht: Klar haben wir es geschafft!" Für den Politikwissenschaftler Martin Florack von der Universität Duisburg-Essen besteht kein Zweifel, dass die politische Bilanz nach der Flüchtlingskrise positiv ausfällt.

Fünf Jahre ist es her, dass aufgrund des Bürgerkriegs in Syrien, aber auch wegen anderer Konflikte in Nordafrika, in der Ost-Ukraine und auf dem Balkan die Flüchtlingszahlen in Westeuropa stark anstiegen.