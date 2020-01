Merkels Türkei-Besuch: Stimmen zum Flüchtlingsdeal

Schon vor der Ankunft Merkels gab es die Kritik des türkischen Außenministers, die Türkei würde sich an das Flüchtlingsabkommen halten, die EU zahle aber nicht wie vereinbart. Die EU hat diese Vorwürfe inzwischen zurückgewiesen.

Poker um mehr Geld

Migrationsforscher Gerald Knaus

"Das ist der Beginn eines neuen Pokers, einer neuen Verhandlungsrunde. Denn die sechs Milliarden, die die EU zugesagt hat 2016, sind bis Ende letzten Jahres vollkommen verplant. Und in den nächsten Wochen, müssen die Gespräche beginnen, wie die Europäische Union die Türkei weiter unterstützt" , sagte Migrationsforscher Gerald Knaus im ARD-Morgenmagazin.

"Wo die Türkei nicht recht hat: dass das Geld nicht fließt. Aber wo sie sich zu Recht Sorgen macht: Wie geht es weiter? Die Zahl der Flüchtlinge in der Türkei wächst" , so Knaus. "Jedes Jahr kommen über 100.000 Kinder von Syrern in der Türkei zur Welt."

Wegschauen bei Menschenrechtsverletzungen?

Weniger Verständnis haben die Grünen: "Die Türkei setzt die Flüchtlingsfrage strategisch ein. Nicht so sehr aus humanitären Gründen, sondern weil sie weiß, dass Europa da an der Stelle sehr empfindlich ist. Je mehr Flüchtlinge nach Europa kommen - so das Härte-Kalkül - um so stärker die Populisten, um so stärker Merkel und Co unter Druck. Das weiß Erdoğan" , sagte Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter von "Bündnis 90/Die Grünen", im WDR5-Morgenecho.